La risa de Alfonso Arús tras decir el rey Juan Carlos que es "de naturaleza nómada": "El término está bien buscado"

"Espero haber creado un hogar seguro y agradable, quizás lo logré para ellos, el futuro lo dirá, pero fracasé para mí, finalmente, mi naturaleza nómada me alcanzó", afirma el rey Juan Carlos en sus memorias.

El rey emérito ha vuelto a España para acudir a la regata en Sanxenxo justo cuando se ha publicado su libro, titulado 'Reconciliación', en Francia. Además, el rey Juan Carlos ha asegurado que tiene "muchas" ganas de volver a España.

Por otro lado, el emérito habla en sus memorias de sus nietos Froilán. "El divorcio de sus padres y una falta de autoridad paterna le condujeron a una vida desvergonzada", asegura el rey emérito en sus memorias, donde dice que Froilán "iba de fiesta en fiesta a discotecas, metiéndose en peleas y con malas compañías". "Mi hijo le convocó en Palacio para reprenderlo y, entonces, le propuse venir a instalarse a Abu Dabi, donde podía ayudarle a conseguir trabajo y alojamiento".

Ahora, en cambio, el rey Juan Carlos asegura que su nieto "es feliz en su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del intenso escrutinio mediático". "Le acogí, le di una base sólida y la oportunidad de forjar su propio destino", destaca el rey emérito de Froilán, del que dice que nada le produce "más satisfacción que tenerle al lado", incluso le "da consejos de vestimenta".

Por otro lado, sobre la reina Sofía destaca que hizo "todo lo posible" a pesar de sus "torpezas por velar por su bienestar y comodidad": "Espero haber creado un hogar seguro y agradable, quizás lo logré para ellos, el futuro lo dirá, pero fracasé para mí, finalmente, mi naturaleza nómada me alcanzó".

Por último, la reina Letizia no sale tan bien parada en las memorias del emérito, que le echa la culpa del distanciamiento de su familia. "Tengo un desacuerdo personal, no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", explica el rey Juan Carlos sobre Letizia: "Le repetí una y otra vez que la puerta de mi despacho iba a estar siempre abierta para ella, pero nunca vino". "Me entristeció no poder entablar una relación personal con mis nietas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos... como hice con mis otros nietos", asegura.

Además, según destaca Tatiana Arús, "en los agradecimientos en sus memorias no menciona a Letizia, menciona a todo el mundo menos a ella".

