Ana Guerra, sobre que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel: "La música no debe entrar en estos juegos"

"La música, tal y como yo la vivo, no tiene ideología política ni religiosa, es una cosa universal", asegura Ana Guerra al hablar de la posibilidad de que España no participe en Eurovisión si lo hace Israel.

Ana Guerra y Víctor Elías han acudido a una gala de la revista 'Hola', en donde han hablado con los reporteros sobre la posibilidad de que España no participe en el Festival de Eurovisión si no se veta la presencia de Israel.

"Para mí la música, tal y como yo la vivo, no tiene ideología política ni religiosa, es una cosa universal", asegura la cantante, que afirma que la música "no debería entrar en juegos de estas cosas porque la música salva la vida a mucha gente y ayuda en muchos momentos".

Por su parte, Alfonso Arús recuerda que "cuando se dice que España no va a participar o que Israel sí lo hará eso es incorrecto porque los que no participan o sí son las televisiones".