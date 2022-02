Alfonso Arús sabe de sobra tocar la fibra sensible y esta vez ha dado de lleno con el vídeo que le ha enseñado a María Moya, la colaboradora de Aruser@s que dio a luz hace tres meses y medio. "Entiendo que es muy pronto para tener otro hijo pero viendo este vídeo no tendrás ninguna duda de lo bonito que es ese instante en el que el niño coge por primera vez a su hermana", le explica antes de mostrarle el vídeo. María Moya se mete tanto en el papel que no puede evitar emocionarse.

En este vídeo vemos cómo ha reaccionado la colaboradora: "Estoy con las hormonas un poquito así".