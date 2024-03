Este piso de Madrid que está a la venta se ha hecho viral por una pequeña particularidad, una sorpresita, que deben tener en cuenta quienes estén dispuestos a gastarse 125.600 euros para comprarlo. "No puedes entrar porque el piso está okupado. No lo puedes visitar y no se hacen responsables de cómo esté el interior de la vivienda", explica Hans Arús en Aruser@s.

Así lo ha desvelado @karinherrero en TikTok, que desgrana cada detalle del anuncio publicado en un portal inmobiliario online. "Hay gente con mucha confianza y luego está el que te vende un piso okupado". En la descripción, se detalla que "debido al estado okupacional del activo no se pueden realizar visitas al mismo". Eso sí, "en sus inmediaciones, dispone de todo tipo de servicios". "Como un hostal, en el que podrás alojarte porque en tu piso no entras ni de puta coña con el okupa dentro", comenta el tiktoker.

"Y también pone que el inmueble se transmite sin conocer por parte de vendedor el estado de conservación actual. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Prueben suerte!". Hans Arús destaca en plató que ni siquiera hay fotos que nos puedan guiar.