Una galería de arte de Munich despide a un trabajador por colgar su propia obra en una de sus salas. El hombre de 51 años, que trabajaba en el departamento de servicios de la galería, tenía la esperanza de con este acto dar el gran salto artístico y que la gente pagase por su obra.

"Me parece un buen experimento para saber si la gente valora o no tu arte", exponía María Moya tras escuchar la historia. Cris Dalmau también apoyó la iniciativa del señor. "Tiene un sueño y lucha por él. Pone su cuadro y luego debería poner una cámara para ver si alguien dice que es bueno", explicaba.

Por su parte, David Broc pasó a valorar la foto del cuadro que aparecía en la noticia. "No lo hace mal, el cuadro no me parece feo", opinaba. Angie Cárdenas, en la misma onda que David, también expresó que ella compraría esa pintura.

