Un niño dibuja a su mamá pero la pinta con bigote. La progenitora se emociona al ver el regalo de su hijo con el mensaje 'I love you'. La mujer se fija un poco más en el retrato, ve que tiene una raya negra debajo de la nariz y le pregunta su peque qué es eso. El niño le responde que es un bigote.

"Los niños no mienten, son muy observadores y al final plasman la realidad", comenta Alba Gutiérrez, mientras que Alfonso Arús destaca cómo la madre pasa de estar eufórica a darse cuenta de que tiene bigote. "Cuando te hacen los primeros dibujos siempre los guardas, pero creo que este no lo va a guardar", opina Angie Cárdenas.