Tom Cruise ha concedido una entrevista para Univisión, donde le han preguntado sobre su relación con Shakiratras verles juntos disfrutando de una carrera de Fórmula 1. "No sabía que eran amigos", destaca la presentadora al actor, que afirma que "ella es muy talentosa".

"Ella y su familia son personas encantadoras", resalta Tom Cruise, que insiste en que Shakira "es muy talentosa": "Siempre he admirado su trabajo". "Y sus caderas no mienten", apostilla la presentadora, a lo que el actor responde, entre risas: "No, no, no mienten".

Sin embargo, Tatiana Arús explica que fuentes cercanas a los dos famosos han afirmado que "no son pareja" porque "no guardan gustos similares": "A Tom Cruise no le acaba de encajar el perfil de Shakira, y lo mismo pasa con la colombiana".