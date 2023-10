"Yo juraría que está agradecido y que abraza a la mujer que ha decidido darle un hogar para vivir. La coge de su pierna y no la deja ir en ningún momento", comenta Alfonso Arús acerca de este vídeo viral emitido en Aruser@s en el que somos testigos de un momento muy emotivo: el abrazo entre un perro recién adoptado y su nueva dueña.

Òscar Broc está muy emocionado y no puede dejar de pensar en la vida que habrá tenido hasta ahora el pobre can. "Lo mal que lo tiene que haber pasado este animal para que tenga esta actitud de no querer soltar a esta persona".

Y es que, tal y como explica Patricia Benítez, son muchos los que cuentan que son los perros quienes eligen a sus dueños. "Cuando vas a las protectoras a adoptar, cuando se acerca un perro, hace un gesto de complicidad y al final dices: 'es él'", cuenta la colaboradora.