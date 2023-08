"Quiero que veáis este vídeo", destaca Alfonso Arús al enseñar en el plató de Aruser@s la tierna reacción de un niña al creer que está en un hospital en vez de en un banco. "No tiene claro dónde está, porque teme que la estén engañando", explica el presentador.

En el vídeo principal de esta noticia se puede ver la cara de susto de la pequeña mientras la madre intenta tranquilizarla explicándole que no la van a pinchar porque es "un banco para sacar dinero, aquí no inyectan". "¿No?", pregunta la niña, que comienza a llorar al no creer lo que le dice la madre, quien insiste explicándole que no hay ningún doctor en el sitio. Puedes ver las tiernas imágenes en el vídeo.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en lasexta.com.