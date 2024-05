Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s "la sorprendente reacción de un Golden Retriever" tras morder un cable. En el vídeo principal de esta noticia se puede ver cómo el chico enseña al perro el cable mordido para pedirle explicaciones, pero el animal, "para pedir perdón, se sube a él para abrazarle y lamerle", explica Alfonso Arús.

"Le da besos sin parar, como diciendo, 'sé que he sido yo, pero no me lo tomes en cuenta'", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Patricia Benítez explica que su perro hace lo mismo. Pero no es el único perro protagonista de un cómico momento. Alfonso Arús enseña la divertida reacción de un perro al ver que de una bolsa sacan lechuga. Su decepción y cabreo al comprobar que no son patatitas fritas ya se ha hecho viral.

Puedes ver estos y otros vídeo virales de animales en el vídeo principal de esta noticia.