El terror navideño toma Austria con el impresionante desfile de los Krampus: ¿te atreves a visitar?

"Los mayores disfrutarán, pero los niños no duerme", asegura Alfonso Arús, tras ver las imágenes del tradicional Krampuslauf, un impactante desfile navideño donde terroríficos "monstruos de diciembre" toman las calles de Austria.

Austria ha acogido su impresionante y espectacular desfile de Navidad con monstruos de diciembre. Se trata del Krampuslauf, o desfiles de Krampus, donde las personas van disfrazadas de estas criaturas demoníacas.

"Es un ritual para ahuyentar los malos espíritus, donde el Krampus, antagonista de San Nicolás, es el ogro que visita a los niños que se han portado mal", explica Alba Sánchez.

"A mí ya me explicaban la historia del hombre del saco y no lo había visto nunca; me imagino ver a Krampus que viene a por mí y salgo corriendo", comenta Tatiana Arús, algo en lo que está de acuerdo Alfonso: "Los mayores disfrutarán, pero el pequeño ve eso acercarse y no duerme". "El Grinch al lado de esta gente es Disney", ríe Alba Gutiérrez.

