Tatiana Arús da todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia sobre la tercera edición de los Premios Forbes 2024, donde se premian a los creadores de contenido. Por el Museo del Ferrocarril, donde se celebró el evento, pasaron caras tan conocidas como Victoria Federica y Tomás Páramo y Maria García de Jaime, estos últimos fueron galardonados con un premio.

"Victoria Federica posó muy feliz en el photocall, pero en el momento de abandonarlo fue perseguida por la prensa y se vio un poco abrumada", explica Tatiana Arús, que muestra el incómodo momento de la sobrina del rey Felipe en el vídeo. "Los Premios muy bien", destaca Victoria Federica, que insiste a los medios en que ella está bien, pero que no va a hablar de su familia: "Me estáis un poco aturullando y me estoy poniendo nerviosa".