"Tengo 31 y salí con 29 años": Aruser@s sigue la aventura de Julio Cortés dando la vuelta al mundo en bicicleta

Julio Cortés se marchó de casa con 29 años dispuesto a dar la vuelta al mundo en bicicleta y, dos años después, continúa con su aventura. Ahora se encuentra en Australia y ha querido celebrar su cumpleaños con una frase que resume perfectamente su viaje: "Cunplo 31, salí de casa con 29 años, ¡a ver con cuántos vuelvo!". Desde el plató de 'Aruser@s', los colaboradores le han felicitado y le han animado a continuar con este espectacular reto."Se supone que es autosuficiente y puede vivir de lo que gana colgando sus vídeos, porque si no, ¿quién se permite estar dos años sin trabajar?", comenta Alfonso Arús.