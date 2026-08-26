Virales
"Tengo 31 y salí con 29 años": Aruser@s sigue la aventura de Julio Cortés dando la vuelta al mundo en bicicleta
Julio Cortés sigue pedaleando por el mundo y ya ha llegado hasta Australia, donde además ha celebrado su 31 cumpleaños. Una aventura que en 'Aruser@s' siguen muy de cerca.
Julio Cortés se marchó de casa con 29 años dispuesto a dar la vuelta al mundo en bicicleta y, dos años después, continúa con su aventura. Ahora se encuentra en Australia y ha querido celebrar su cumpleaños con una frase que resume perfectamente su viaje: "Cunplo 31, salí de casa con 29 años, ¡a ver con cuántos vuelvo!". Desde el plató de 'Aruser@s', los colaboradores le han felicitado y le han animado a continuar con este espectacular reto."Se supone que es autosuficiente y puede vivir de lo que gana colgando sus vídeos, porque si no, ¿quién se permite estar dos años sin trabajar?", comenta Alfonso Arús.
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