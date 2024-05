"Me cago yo en el concierto de Taylor Swift", comienza diciendo la creadora de contenido, @soyirati, que cuenta que acto seguido que se fue a pasar el fin de semana a Navarra. "Llego yo el lunes por la mañana a mi casa y me dice el portero: '¿No tendrías tu coche aparcado en la calle? Porque se los ha llevado la grúa por el concierto'", cuenta la joven.

"¡Qué estamos a lunes por la mañana y el concierto es el jueves! Ósea, ¿cuándo se lo han llevado?", exclama la tiktoker, que añade que ella era consciente de que iba a tener que mover su coche, a pesar de no vivir justo enfrente del estadio. "Pero por dios avisadme, que encima ahora no sé dónde está", se queja la joven porque ha metido los datos de su coche en la web de los depósitos de vehículos y no le sale nada.

"En teoría te tienen que poner un triángulo informándote de dónde está el vehículo", expone Angie Cárdenas, a lo que Hans Arús opina que con todos los coches que habrán movido es mejor solución poner un cartel informativo. Mientras que Alfonso Arús manifiesta su solidaridad absoluta con los vecinos ante esta situación que están viviendo a causa del concierto de Taylor Swift.