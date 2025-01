Se tatúa las marcas del bikini para aparentar que está morena todo el año: "¿Quién tiene un tono de piel así, además de Iniesta?"

El vídeo de TikTok que presenta Alfonso Arús en Aruser@s nos ha dejado blancos, pero no tanto como a su protagonista, la creadora de contenidos Ana Stanskovsky. En él, la tiktoker muestra cómo se tatúa las marcas del bikini, según ella, para parecer que está morena durante todo el año, no solo en verano.

"Para mí, es una auténtica estupidez. A lo mejor para otros es una genialidad", opina Hans Arús. A juzgar por los comentarios que ha recibido la publicación, hay muchos que piensan como el colaborador. "¿Quién tiene un tono de piel tan blanco como este, aparte de Iniesta?", se pregunta Angie Cárdenas.

Rocío Cano destaca que hay dos tipos de personas: las que quieren marcas y las que no de cara al moreno. "Yo llevo bikini, porque no hago 'topless', pero sí que me bajo el tirante", asegura.