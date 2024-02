"Tamara Falcó se las ha ingeniado para evitar a la prensa", explica Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña unas imágenes en las que "la señora del servicio pasea a las perritas" de la hija de Isabel Preysler. "De esta forma, Tamara se ahorra pasar por delante de la prensa", detalla la colaboradora.

Por otro lado, su marido ha roto su silencio ante los reporteros en la calle tras los rumores de la supuesta crisis de su matrimonio. "A ver si se acaban, porque es todo mentira", ha afirmado rotundo Íñigo Onieva, que ha insistido en que todo está muy bien.

Tatiana Arús explica que "el entorno más cercano" habría dicho que estaría afectado a la relación algunas de las salidas nocturnas de Íñigo Onieva: "Tamara Falcó las detesta, pero está tan enamorada de él que las acepta". Alfonso Arús reflexiona sobre ello en este vídeo: "No va a cambiar y no debería, es una persona que ha tenido cierta inclinación a salir de noche, cuando ya le conoció era así. No le cambiará porque cuando no salga se ahogará".