A pesar de los rumores que apuntan a una posible crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras su discusión en un restaurante, el empresario afirma ante la prensa que están "magníficamente". Mientras cogía su moto en la calle, los reporteros preguntan a Íñigo Onieva por su matrimonio y él desmiente los rumores de crisis. Además, Patricia Benítez explica en el plató de Aruser@s que "el otro día unos espectadores nos enviaron una foto de ellos, que estaban en una misa de domingo en Altea", como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Eso quiere decir que no hay crisis", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús detalla que "esa foto fue antes de la discusión en el restaurante". "Hay un hecho que es significativo, después de la discusión en el restaurante, Íñigo Onieva se fue a Baqueira", destaca Tatiana Arús, que afirma que Tamara Falcó siempre le da 'like' a Íñigo Onieva en Instagram: "Pero las dos últimas fotos de él, que son en Baqueira, Tamara Falcó no le ha dado 'like'".

"Eso son tres Padre Nuetro y tres Ave María el día que se vaya a confesar", destaca Alfonso Arús en plató, donde Alba Gutiérrez afirma que Tamara le "está castigando": "Tamara, no puedes ser rencorosa, debe aceptar que él tiene su vida". "Si eres tan devota no tienes que ser rencorosa", insiste, por su parte, Angie Cárdenas.