"Tamara Falcó vuelve al ruedo mediático para presentar la nueva colección de su firma TFP de la mano de la mano de Pedro del Hierro", informa Tatiana Arús en Aruser@s. En el acto de presentación, la marquesa de Griñón ha concedido unas declaraciones a los medios de comunicación en las que habla de su situación sentimental actual.

Tamara asegura que ha hecho "una limpieza, una desinfección importante" de su móvil. "Te das cuenta de que hay gente que está en tu vida que a lo mejor no tendría que estar ahí", afirma. A pesar de estas declaraciones, confirma que Íñigo Onieva "sigue perdonado, como cristiana y como mujer". Aunque no está "en ese punto" de volver a abrirse al amor inmediatamente, no descarta volver a enamorarse en el futuro. "No me voy a cerrar ahora de por vida", declara.

El próximo 20 de noviembre, Tamara Falcó celebra su cumpleaños, aunque lo hará de una manera muy discreta, sin informar a la prensa del lugar de la celebración, "para que la dejen en paz", comenta Tatiana Arús. "Imagínate a ese Íñigo disfrazado de camarero con una bandeja de 'petit four' y en el medio, el anillo, o saliendo él del pastel", bromea Alfonso Arús.