Susana Saborido estuvo junto a Juan Salazar, en el programa 'El show de Bertín'. "Me puedo poner muy chunguito si me desordenan las cosas. Si se pone a desordenar le echó", afirma Bertín Osborne. Juan lo ve normal y a la esposa de Joaquín confiesa que le pasa lo mismo. "Yo es que no lo puedo echar porque vive conmigo", expone.

En plató, los tertulianos se parten de risa ante esta confesión sobre una figura pública como el ex futbolista. Sebas Maspons intuye que Joaquín ha de ser muy desordenado si su mujer dice eso. "Por eso el mundo ha repartido las parejas así. Un ordenado y un desordenado, así se compensan", explica María Moya, que confiesa que ella es desordenada.