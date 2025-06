Sus padres no se hablan y se sienta en medio el novio para separarles: "La cara de agobio que tiene el pobre"

La graduación de la universidad es, probablemente, uno de los momentos más especiales para cualquier estudiante y un día para recordar. Si no que se lo digan a @luciaclaroquesi, que tuvo que sentar a su novio entre sus padres porque estos no se hablaban. En Aruser@s, no están nada de acuerdo con la actitud de los padres: "Esa responsabilidad no se la pueden pasar al pobre chico que se nota que lo está pasando fatal".

Desde luego que la madurez que, en teoría, tienen los adultos, parece que en este caso no la demostraron. "Tendrían que haber hecho un esfuerzo este día", comenta Angie Cárdenas.

La hija que estaba entretenida grabando la situación, al final, no era la más perjudicada. La persona que peor lo estaba pasando era el pobre novio que estaba entre la espada y la pared. "Imagínate si le llegan a dar conversación los dos para fastidiarse", bromea Alfonso Arús.

La solución a este problema hubiese sido hablar con la dirección de la universidad para situar a los padres en diferentes zonas y así, nadie hubiese pasado ningún mal rato.