El surrealista momento de una mujer al perder su alianza de oro y diamantes al sacarse un moco por la ventanilla del coche

Tras perder su alianza valorada en más de 1.000 euros, la mujer ofrece ahora una recompensa de 540 euros a quien consiga encontrarla. La búsqueda ha llegado incluso hasta la policía suiza.

Una mujer viajaba en coche junto a unas amigas cuando protagonizó un accidente de lo más surrealista. Llevaba en el dedo anular la alianza con la que se casó el 15 de mayo de 2015, pero un gesto aparentemente inofensivo terminó haciendo que la perdiera.

"Una de sus amigas le dijo que tenía un moco, se lo sacó y, al sacudir la mano por la ventanilla, perdió la alianza", explica Alba Sánchez en Aruser@s al contar este curioso caso.

La joya es una alianza de oro y diamantes valorada en más de 1.000 euros. Aunque la mujer ofrece una recompensa de 540 euros a quien consiga devolvérsela, asegura que lo que más le importa es su valor sentimental, ya que la lleva desde el día de su boda.

La búsqueda ha llegado incluso hasta la policía suiza, que se ha implicado en el intento de localizar la alianza utilizando un detector de metales. De momento, la joya continúa desaparecida y encontrarla se ha convertido en toda una misión.

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