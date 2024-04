"Nuestro admiradísimo cura de Valdepeñas ha lanzado la frase, 'esto me lo sacan en laSexta'", destaca Alfonso Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el viral del cura afirmando que nunca se ha leído entera la Biblia. "Pues yo soy cura y nunca me he leído la Biblia", afirma rotunda el cura, que confiesa en plena misa a sus feligreses que jamás se la ha leído: "Empezando por la primera página y acabando por la última a mí me parece un rollo".

"Esto me lo van a sacar mañana en laSexta, pero me parece un rollo", destaca el cura de Valdepeñas en mia. Alfonso Arús le contesta desde el plató de Aruser@s: "Aunque no lo dijera, le sacaríamos igualmente, porque que él diga que nunca ha leído la Biblia...".