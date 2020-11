Los investigadores continúan trabajando en el hallazgo del cadáver de Rosario Porto, que se habría ahorcado en su celda en la cárcel de Brieva (Ávila), la prisión en la que cumplía condena por el asesinato de su hija, Asunta Basterra.

Ahora ponen el foco sobre un diario en el que escribía todas sus reflexiones. Según ha explicado Javier Ricou en este vídeo de Aruser@s, esta libreta podría arrojar luz sobre su suicidio, así como sobre el crimen de su hija.

Según Ricou, Rosario Porto no colaboraba en los trabajos que le ofrecían en prisión, pero sí escribía mucho. Por el momento, no se ha encontrado -o al menos no se ha tenido conocimiento- de una nota de despedida, pero sí de este cuaderno.

Otro momento destacado

En este otro vídeo de Aruser@s hablamos sobre la brutal paliza de una niña de 14 años a otra menor en Jaén. En el vídeo de la agresión se puede ver cómo la menor agarra del pelo a la otra chica, la tira al suelo, incluso le da bofetadas y patadas, mientras las amigas se ríen.