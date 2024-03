"Cansada de los gilipollas que me están diciendo 'y no te vas a Gaza' ", comienza diciendo la religiosa argentina en el vídeo. Sor Lucía explica enfadada mientras está yendo a Ucrania que no va a Gaza porque no se puede entrar. Acaba así con todas los comentarios que está recibiendo sobre por qué no ayuda en Palestina.

En plató, los aruser@s comentan la cantidad de mensajes que tiene que estar recibiendo para responder así. "¿Cómo va a entrar una monja?" se pregunta María Moya. La colaboradora cree que la gente quizá no este muy informada. "No llegan ni los camiones humanitarios, que los tienen que tirar por paracaídas.", expone.

David Broc piensa que este bombardeo de preguntas a Sor Lucía puede ser porque a lo mejor no se ha pronunciado sobre el tema de Gaza e Israel. "Yo creo que debería darle ánimos al Papa Francisco", zanja Alfonso Arús.