"Lucky in love" (afortunada en el amor). Es lo que podemos leer en la gorra de la cantante colombiana que ha sido fotografiada con este singular complemento poco tiempo después de que salieran a la luz las imágenes de Gerard Piqué caminando de la mano con su nueva novia Clara Chía.

"Yo lo veo 'zasca', como diciendo 'el callo que me he quitado'", comenta Alfonso Arús en este vídeo de Aruser@s. Tatiana Arús opina que no se trata de la única indirecta que la cantante le ha lanzado al futbolista en los últimos tiempos y pone como ejemplo la inclusión de robots en sus videoclips, que "hace como un poco de referencia a la frialdad de Gerard Piqué con ella. Para mí es bastante significativo", señala.

Andrés Guerra opina que, cuando ambos lleguen a un acuerdo con la custodia de sus hijos, algo para lo que no falta mucho, según sus fuentes, "puede haber guerra sucia".