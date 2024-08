El Sevillaafirma que el tema de la hora de ligar en el Mercadona es una de las mejores campañas publicitarias involuntarias que hemos visto en mucho tiempo. "Esta ha sido la semana del Mercadona y de la piña", asegura el cantante de Mojinos Escozíos. "Donde está la noticia hay que ir, y yo no es que haya ido a buscar la noticia, he ido porque voy al Mercadona a comprar", cuenta el Sevilla que pasa a relatar lo que ha podido comprobar con sus propios ojos en el supermercado.

"Ayer me sentí intimidado, me sentí observado desde que aparqué el coche. Cuando estaba cogiendo el carro había una señora mirándome como diciendo: qué harás tú aquí solo", relata y sigue contando la anécdota. "Cuando entré por la puerta, las cajeras me miraron. Ayer había más hombres y mujeres solos con su carro que nunca, que iban más arreglados de la cuenta", expresa el colaborador.

"Vas con el carro y de repente, alguien se choca contigo, que es lo normal, pero ya la mirada es penetrante", asegura. El Sevilla cuenta que cuando pasó por la sección de las piñas la gente estaba esperando a ver si cogía una piña o no para grabar el momento con el móvil.

Para culminar, el Sevilla ha opinado sobre la hora de ligar que tiene el resto de supermercados que se han "subido al carro" de esta moda."Se están apuntando todos a este marketing maravilloso que le ha costado 0 céntimos a Mercadona, poniendo sus horas para ligar que no coinciden con las del Mercadona", piensa.