Serrat y Miguel Poveda cantan 'El meu carrer' en una emocionante fiesta de Santa Eulalia

Hasta 700 personas se ha reunido en La Paloma para celebrar la fiesta de Santa Eulalia, que es la copatrona de Barcelona, donde han rendido homenaje a Joan Manuel Serrat. Por su parte, el artista ha reflexionado sobre su retirada: "Me he retirado de subir a los escenarios, no de cantar, ni de estar vivo, ni de participar de las cosas".

"Si tuviera ganas de hacerlo lo haría, profesionalmente volvería a subir a los escenarios", ha afirmado el cantante, que ha destacado que si le quitara el sueño, "volvería a cantar". Sin embargo, ha insistido en que no se arrepiente de haberse retirado. Por otro lado, Miguel Poveda ha rendido homenaje a Serrat, bajando al escenario para cantar con él fragmentos de su canción 'El meu carrer'.