En Aruser@s reciben con los brazos abiertos el nuevo tema de Shakira con Manuel Turizo, llamado 'Copa vacía', y no solo porque se trate de uno de los 'hits' que más van a sonar este verano. Y es que, todos estaban impacientes por que llegara por fin esta canción para analizar con detalle la letra y comprobar si, como sospechaban, contiene algún mensaje en clave para el ex de la cantante colombiana.

"¿De quién se quedó con ganas de más?", pregunta Alfonso Arús tras escuchar un fragmento. "Yo creo que de Gerard Piqué", opina Tatiana Arús, aunque el presentador no lo tiene tan claro. "De Hamilton". "De Tom Cruise... ¡Ah! ¡Alejandro Sanz!", apunta Angie Cárdenas. Pero, atendiendo a la parte en la que la artista se queja de que su interés amoroso está demasiado ocupado con "sus negocios", todo apunta de nuevo al exfutbolista.

"¡Qué novedad! ¡Un 'zasca' a su ex! ¡Esto es revolucionario!", ironiza el presentador. Tatiana lo interpreta de otra manera. "A mí me da la sensación que es un 'me he quedado con ganas de volver a intentarlo porque no sé por qué sigo queriendo beber de esa copa vacía'", teoriza.