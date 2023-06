Manuel Turizo rescata a una Shakira convertida en una sirena de pelo rosa para la nueva colaboración entre los dos colombianos, 'Copa vacía', estrenada esta misma noche. El tema viene acompañado de un videoclip con componentes fantásticos en los que Shakira se convierte en una criatura marina con cola de sirena.

Turizo se refería hace unos meses en una entrevista con EFE a este nuevo sencillo con Shakira, del que se mostraba seguro que se convertirá en un "hit". "Fue brutal", expresó Turizo sobre la experiencia de colaborar con la "reina de la música latina", como se refirió a la dueña de los éxitos mundiales 'Waka Waka' y 'Hips Dont' Lie'.

"Todos los artistas latinos quisiéramos tener la oportunidad de hacer esto. Ella para mí es la reina de la música latina, es uno de los referentes más grandes que nosotros tenemos. Fue increíble. Fue como lo soñé", contó por ese entonces el colombiano.

Letra completa de 'Copa vacía'

Lo ves, así, a este ritmo no puedo seguir,

ya no sé qué más hacer para obtener más de ti.

Porque no quieres cuando yo quiero,

estás más frío que el mes de enero.

Pido calor y no das más que hielo.

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Siempre tan ocupado con tanto negocio,

te haría bien, mi amor, un poquito de ocio.

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención.

No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído.

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo.

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

(Manuel Turizo)

Como si no sintiera nada,

ahora me miras tan diferente y yo nadando contra la corriente.

Me tiene en la calle buscando

con qué llenar este vacío que se siente.

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona.

Reanimando un corazón que no reacciona,

no quiero intentarlo con otra persona.

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

(Shakira)

Tus besos son de agua salada.

Me voy, no me calma nada.

Te espero y me desilusionas

y así no funciona.

Porque no quieres cuando yo quiero.

Estás más frío que el mes de enero.

Pido calor y no das más que hielo.

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué.

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.