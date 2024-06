"¿Qué crees que habrás conseguido seguro a los 30 años?", es la pregunta que el periodista, Nacho Pla, ha hecho a unos jóvenes por la calle y ha encontrando respuestas muy diferentes. "Tener 500.000 euros, unos buenos ahorros", le ha respondido una enfermera. Otra chica le ha contestado que le gustaría tener una casa en Madrid de 240 metros cuadrados. Otras dos jóvenes responden que les gustaría tener un buen sueldo, de 6.000 al mes una chica que estudia ADE y de 3.000 una que estudia periodismo. "Tener muchos hijos", responde otra chica, que dice que tendría el primero a los 26 años. Una joven contesta que un Audi A7 negro mate, que está valorado en 78.000 euros. Mientras que la respuesta más curiosa has sido la de un chico. "Estar vivo, yo con eso me conformo", ha respondido el hombre.

Alfonso Arús se sorprende de lo claro que lo tienen algunos jóvenes y de lo alto que apuntan en sus respuestas, mientras que Hans Arús destaca que el joven que más claro lo tiene es el que responde estar vivo. "¿No ven las noticias, no?", se pregunta Angie Cárdenas tras escuchar las respuestas, a lo que el presentador le responde: "Mejor que vivan en la ignorancia y que mantengan ese sueño de llegar a la casa de 240 metros cuadrados".

Por su parte, Tatiana Arús no ve mal que apunten tan alto, para que así, si pasan los años y no llegas al tope, te quedas en un punto medio más realista. "No, porque luego le llega la crisis de los 40", le responde Patricia Benítez, que explica que es cuando te enfrentas directamente a la realidad.