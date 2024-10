Durante una entrevista en 'Los 40 Principales', Sebastián Yatraha confirmado que se ha realizado un injerto capilar. "La gente le pone mucho tabú a esas cosas", lamenta el cantante, que explica que tanto su padre como su abuelo eran calvos.

"Yo ya tenía la línea del pelo muy alta", confiesa el artista, que explica que fue el año pasado a ponerse "un injerto": "Me toca ir a las consultas para que me pongan y siga el proceso bien". "Un injerto de toda la vida, ¿quién no se ha hecho un injerto?", reflexiona Sebastián Yatra.

Desde el plató de Aruser@s afirman que le "ha quedado muy bien" el injerto y destacan que el artista ha sido listo en ponerlo a tiempo.