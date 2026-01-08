Sara Carbonero sale de la UCI de un hospital de Lanzarote donde fue operada por un fuerte dolor abdominal

¿Por qué es importante? Fue operada de urgencia el pasado 2 de enero en un hospital de Lanzarote después de sufrir un fuerte dolor abdominal. Se ha descartado que la intervención haya tenido que ver con el cáncer de ovario que padeció.

La periodista Sara Carbonero ha salido de la UCI de un hospital de Lanzarote, donde ha permanecido los últimos días, después de que el pasado 2 de enero tuviera que ser operada de urgencia por un fuerte dolor abdominal. La presentadora se encontraba en el archipiélago canario disfrutando de sus vacaciones. Concretamente, estaba pasando unos días en La Graciosa junto a su pareja, Jota Cabrera, y unos amigos.

A pesar de los pocos datos que han trascendido tanto de su operación como de su evolución, la revista 'Lecturas' ha podido confirmar que se puede descartar que la cirugía haya tenido algo que ver con el cáncer de ovario que padeció en 2019. Durante todo este tiempo han permanecido junto a ella tanto su novio, como su madre y su hermana, que tan pronto como supieron la noticia se desplazaron hasta la isla donde fue intervenida.

Por desgracia, el destino ha querido que esta inoportuna operación le haya hecho perderse el cumpleaños de su hijo Martín, que el pasado 3 de enero ha cumplido 11 años. Su padre, el exfutbolista Iker Casillas, ha trasmitido a la prensa un mensaje de calma. "No hay de que preocuparse, por suerte", ha expresado el excapitán del Real Madrid y la Selección Española, al tiempo que ha añadido que "en cuanto pueda viene. Date cuenta de que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado". "Va a venir pronto", ha concluido.

Con todo, la presentadora ya se encuentra en planta y todo hace prever que en los próximos días recibirá el alta.

