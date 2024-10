El evento Rabat Black & White ha vuelto a celebrarse en Madrid. Victoria Federica, Greta Fernández, Ana Boyer, Eugenia Silva, Alejandra Onieva, Sandra Gago, junto al ex tenista Feliciano López, entre otros, han sido algunos de los rostros más conocidos.

Sandra Gago y Feliciano López han asistido conjuntamente al evento. Ella ha apostado por un total look en blanco y el ex tenista con un traje azul marino. Los reporteros han aprovechado para preguntar a la pareja en el photocall sobre sus hijos, y parece que no se ponen del todo de acuerdo.

"Al mayor le encanta el tenis, pero yo creo que de lo poquito que me ha visto jugar a mí. Mientras haga deporte, soy feliz. Ahora le hace ilusión jugar al tenis, pues vamos a jugar. Quizás dentro de un año se cansa y quiere jugar a otra cosa", comenta Feliciano.

Al hijo mayor de la pareja le encanta jugar al tenis, aunque a Feliciano no le gustaría que se dedicara a ello. "La verdad, no mucho", asegura el ex tenista. "Que no mienta, que se le cae la baba cuando vea a su niño jugar al tenis, o sea, mira, temo que muere, responde Sandra Gago. "Eso no tiene nada que ver con que quiera que sea jugador", dice entre risas.