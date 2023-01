Rosalía no deja de encadenar éxitos y estos días triunfa con 'LLYLM' ('Lie like you love me'), su primer tema en solitario en inglés. Sus fans se cuentan por miles y entre sus más acérrimos seguidores no ha pasado inadvertido un significativo cambio en los estilismos de la artista.

Y es que, durante mucho tiempo, una de sus señas de identidad han sido las uñas: ultralargas, llamativas y enjoyadas, hasta el punto de convertirse en un elemento protagonista de sus looks e incluso de sus videoclips. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la cantante catalana ya no suele lucir este tipo de manicura. ¿Por qué?

Es la pregunta que le ha planteado uno de sus fans en las redes sociales, donde la propia Rosalía ha confirmado que el motivo es artístico: "Decidí que era más importante poder tocar el piano y la guitarra en el escenario que llevar las uñas largas", ha explicado en Twitter.