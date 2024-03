Los del Río llegaron al plató de La resistencia con un hambre canina. "He merendado en el camerino y me acordaba de los romanos", dice Antonio Romero Monge en el plató del programa presentado por David Broncano. "No hay nada más que fruta y fruta y fruta. 'Illo', ¿por qué no pones una copita de algo?", le recrimina al cómico.

Broncano les recuerda que también hay jamón. "El jamón parece que estaba enfermo, estaba blanco", responde Rafael Ruiz Perdigones provocando las risas del público, como vemos en este vídeo del que se hacen eco también en Aruser@s, donde comentan la divertida escena. "Ellos están acostumbrados a otros programas de tele, de otra época, en los que el catering era más generoso", opina David Broc.

Pero el paso de Los del Río por el 'late night' de Movistar + no se queda en este momentazo. "¿Nosotros para qué hemos venido aquí?", llega a preguntarse Antonio sentado en el mítico sofá. "Nos han dicho 'vais a ir con uno que viste de negro y vais a echar un rato con él' y ahora resulta que el trabajo lo estamos haciendo nosotros", le reprocha.

"Es la queja que tienen todos los invitados", bromea Tatiana Arús en Aruser@s.