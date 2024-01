Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@ uno de los momentazos de la visita de C. Tangana a la Resistencia. "¿Estás disponible emocionalmente al mostrar tus emociones?", pregunta David Broncano, al artista, que afirma que sí. Es más, en su respuesta lanza un divertido dardo al presentador. "Sí, estoy muy ligero, de hecho, el otro día me hizo una entrevista de verdad, digo, una entrevista Jordi Évole y me lo dijo", destaca C. Tangana a David Broncano.

Y es que el artista habló con Jordi Évole en una entrevista que laSexta emite este domingo, a las 21:30 horas y de la que puedes ver un adelanto en este vídeo, donde C. Tangana confiesa tener "un sentimiento narcisista" y reconoce que siempre pensó en "petarlo": "Es una ambición desmedida"