Un repartidor abre un debate en redes sociales al contar la discusión que tuvo. "Hace rato tuve altercado con un princeso que quería que le subiera el pedido a un quinto", cuenta el hombre que explica que era un edificio antiguo y sin ascensor.

El repartidoral ver la situación se puso en contacto con el cliente. "Hermano no te puedo subir el pedido porque tengo otro en la mochila muy grande y no lo puedo dejar acá", narra el repartidor , que relata que el hombre baja molesto y le amenaza con cancelar el pedido. "Sabes, cancela el pedido porque me lo voy a comer en tu cara", le dice al cliente, ante esta reacción el consumidor decide coger el pedido e irse.

Hans Arús explica que este vídeo ha creado una división de opiniones en redes sociales. "Una parte dice que se lo deberían subir ", informa Hans, que expone que él entiende la situación del repartidor también. "Si tú tienes otro pedido y te lo roban , la culpa es del repartidor", opina e tertuliano.