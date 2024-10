"Al final, salgo ganando comprando esta chaqueta", comienza diciendo la creadora de contenido '@sabrinaaalan' a sus seguidores a través de TikTok, mientras muestra la pieza de Chanel que se ha comprado. La joven expone que la chaqueta le ha costado 8.900 euros, cuando su precio original era de 9.300 euros: "Me he ahorrado 300 euros". Sin embargo, asegura que es "una chaqueta que se pondrá toda la vida".

"Imaginaos que vivo hasta los 80 años, ahora tengo 29 años: me quedan 51 años", dice la joven, que hace un cálculo de lo que va a amortizarla. "Si me ha costado 8.900 euros, dividido entre 51 años… me sale 174 euros al año, a la semana 3,66 euros", asegura y añade que, con que se "tome un café menos a la semana ya le sale gratis". "Como sabéis, los precios de Chanel aumentan cada año, por lo que dentro de 51 años aumentará o, al menos, se mantendrá en el mismo precio", afirma.

Alfonso Arús "valora el sentido optimista" que tiene la joven. Alba Gutiérrez cuenta que su madre comparte "la teoría" de la joven: "Mi madre me dice, 'calcula cuántas veces te lo vas a poner y así sabrás si es caro'". "Basta que te compres una prenda y la quieras cuidar muchísimo para que pase cualquier cosa", comenta Angie Cárdenas.