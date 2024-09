Un rottweiler entra en "modo pánico" al ver a un cachorro entrar a la sala disfrazado de araña. El perro, al principio, se muestra curioso y se acerca al cachorro; pero la valentía le dura muy poco y decide que, lo mejor, es huir de esa "perraña". Y es que así lo llama Alfonso Arús en el plató.

"Son hermanos, viven juntos, pero parece no reconocerlo", asegura Alfonso Arús al ver el susto que se pega el rottweiler. Para Angie Cárdenas es "muy desagradable" la imagen del perrito disfrazado de araña y "no le extraña nada" que por más que el perro huela al pequeño, no sepa que es él.