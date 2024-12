La reacción de una novia a la pedida de matrimonio con una camiseta del Atlético de Madrid: "¿Esto es de verdad?"

En el plató de Aruser@s hemos visto muchas pedidas de mano, pero Hans Arús trae la reacción de una novia que ha desatado nerviosismo en redes. "Se ha formado un debate por si ha sido una buena o mala idea", explica Hans, que da paso al viral.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, un joven está siendo entrevistado en la calle por '@camisetasdefutbolsirresa', un creador de contenido que habitualmente regala camisetas de fútbol icónicas y vintage a la gente que pasea por la calle. Parece que es su día de suerte, y es que al joven le ha tocado la caja sorpresa. Sin embargo, al abrir el paquete se encuentra con una camiseta del Atlético de Madrid que asegura que ya tiene. "Ya la tengo, ¿se la puedo regalar a mi novia?", pregunta al tiktoker. Lucia, la novia, se acerca y su novio le regala la camiseta cuando, de pronto, observa que detrás tiene puesto 'cásate conmigo'.

El joven hinca rodilla y lanza la maravillosa pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". "No, no, no, ¿pero esto es de verdad?", dice Lucia, sin llegar a creerse el momento. "¿Estáis todos compinchados?", sigue preguntando mientras mira a sus amigos grabar la escena. "Necesito una respuesta", dice el novio.

Finalmente, Lucia besa a su chico y todos los allí presentes aplauden la original pedida de mano. "Ha dicho que sí, pero la cara del principio es un poco de...", dice Alfonso Arús entre risas, que sospecha de la reacción de la novia.