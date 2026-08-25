Alfonso Arús vaticina el desenlace de Alejo tras su viaje para ver a Messi: "La mujer lo ha plantado"

Antes de las vacaciones, Aruser@s siguió de cerca la increíble aventura de Alejo, el argentino que dejó todo atrás para recorrer a pie el camino hasta Estados Unidos y cumplir su sueño de ver jugar a Messi. Ahora, su historia da un giro inesperado.

Alejo Ciganotto se hizo conocido por emprender una larguísima aventura desde Argentina hasta Estados Unidos para asistir al Mundial y ver en directo a Messi. A su regreso, sin embargo, ha llegado el giro que muchos espectadores se temían. "Lo que todo el mundo suponía ha pasado, la mujer lo ha plantado", comenta Alfonso Arús entre bromas. La pareja terminó rompiendo, pero ambos han decidido mantener una relación cordial por su hijo. En un vídeo compartido por Alejo, se le puede ver acompañando a su expareja durante el nacimiento del pequeño."Vamos a tratar de ser los dos unos padres maduros por más que estemos separados", explica el argentino.

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