Propone matrimonio a su novia a bordo de un avión recreando una escena de una comedia romántica

No sabemos si es un 'olé' o 'no olé', pero en Aruser@s somos fanáticos de las pedidas de matrimonio originales, así que no podíamos dejar pasar este vídeo en el que presenciamos esta escena que parece sacada de una comedia romántica. De hecho, el novio se inspira en 'El chico ideal' para declararse, como vemos en estas imágenes.

El joven, CEO de una compañía de Pensilvania, guitarra en mano, interpreta el tema a mitad de vuelo, sorprendiendo a la novia. Ella acepta la propuesta.

En el plató del programa presentado por Alfonso Arús no pueden evitar acordarse de su compañera, Cris Dalmau, que sigue esperando que su chico le pida matrimonio después de muchos años juntos. Para Sebas Maspons, el chaval se parece más a Rodolfo Chikilicuatre que a un galán de cine.