La reacción de Alfonso Arús al saber que Joana Sanz, pareja de Dani Alves, está embarazada: "Es una niña"

"Sé que mi madre me la envío para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta", afirma Joana Sanz tras anunciar su embarazo.

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, ha anunciado a través de redes sociales que está embarazada, tan solo tres días después de la absolución del exfutbolista. La modelo ha desvelado en su cuenta de Instagram que hace cinco años se planteó la decisión de ser madre, pero que ha tenido problemas para quedarse embarazada. "Lo que vengo a decir es que una mujer de 27 años sana, se encuentra con dos FIV, tres perdidas y una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis", ha confesado la también influencer. tan solo tres días después de la absolución del exfutbolista. La modelo ha desvelado en su cuenta de Instagram que hace cinco años se planteó la decisión de ser madre, pero que ha tenido problemas para quedarse embarazada. "Lo que vengo a decir es que una mujer de 27 años sana, se encuentra con dos FIV, tres perdidas y una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis", ha confesado la también influencer.





"Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Aquí está, sana y salva creciendo. Y sé que mi madre me la envío para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Todo llega, no desistas", ha concluido en su comunicado por redes sociales.





Alfonso Arús destaca que la modelo está esperando una niña y muestra en el vídeo principal de esta noticia el surrealista momento que protagonizó un repartidos después de que tras el comunicado las puertas de la casa de la pareja se llenaran de prensa. Y es que el hombre había recibido un pedido del matrimonio a nombre de "anónimo" y cuando fue a entregarle la comida se encontró con los reporteros en la puerta.