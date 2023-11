El mismo día que Sebastián Yatra ha confirmado su ruptura con Aitana, la cantante se ha roto en el escenario durante su último concierto en Colombia. La joven ha empezado a llorar como ves en el vídeo afirmando que estaba muy sensible. "Antes de salir al show mi padre me ha empezado a decir un montón de frases bonitas de TikTok, porque hoy emocionalmente no estoy tan bien", ha confesado Aitana en pleno concierto mientras se le caían las lágrimas. "No pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no", ha destacado Aitana.

Antes de su concierto, la joven ya había hablado de Yatra. Ocurrió cuando atendió a la prensa de Colombia, tierra del cantante. Y es que en ese momento aún no se sabía la ruptura de la pareja. "Hay alguien muy especial detrás de ti, Sebastián Yatra, que te ha acompañado todo este tiempo", le dijo el reportero a la artista, que contestó tajante: "El que me acompaña siempre es mi padre". Unas declaraciones que tras conocerse la ruptura cobran todo el sentido.