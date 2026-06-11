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El ranking de frases de madre que arrasa en redes: del chantaje emocional al incontestable "porque lo digo yo"

Tras el éxito de su primer ranking sobre las frases más icónicas de las madres, un creador de contenido ha lanzado una segunda entrega recopilando algunas de las expresiones que varias generaciones han escuchado alguna vez en casa.

El ranking de frases de madre que arrasa en redes: del chantaje emocional al incontestable "porque lo digo yo"

Después de triunfar con un primer ranking dedicado a las frases más memorables de las madres, el creador de contenido Álvaro Casares ha decidido publicar una segunda parte con nuevas expresiones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Entre las frases seleccionadas destaca una que se lleva el premio a la mayor dosis de chantaje emocional: "Ya lloraréis el día que yo no esté". Sin embargo, el primer puesto recae en una sentencia imposible de rebatir: "Porque lo digo yo y punto".

Aprovechando la ausencia de Angie Cárdenas en el programa de hoy, Tatiana Arús ha aportado dos frases que a su juicio faltan en la clasificación: "Sarna con gusto no pica" y "¿Si tus amigos se tiran por un barranco, tú vas detrás?". "Le están pitando los oídos a Angie", comenta entre risas Rocío Cano, a lo que Alfonso Arús responde con humor: "Esto es como la vida misma, en cuanto uno falta, el resto aprovecha".

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