Ramón García está hablando con dos señoras durante su programa 'En compañía' de Castilla La Mancha Media cuando escucha a una mujer que no para de toser. "Por favor, la señora que está tosiendo la pueden sacar un poco más lejos", pide el presentador, que añade que "hay que venir tosido a la tele, que la lleven un poquito más lejos que se oye desde aquí".

En el plató de Aruser@s todos ríen con el comentario de Ramón García. "El problema no es de Ramón, es del regidor que no se da cuenta y no la saca a tiempo", explica Andrés Guerra, mientras que Angie Cárdenas imagina que el conductor del programa tendrá un pinganillo en la oreja y le estarán tosiendo en el oído.