¿Quiénes son los reyes más trabajadores de Europa? Estos son los puestos de Felipe VI y la reina Letizia

Lista elaborada por UFO NO MORE

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia una lista elaborada por UFO NO MORE, página web especializada en monarquías. sobre los más trabajadores de la realeza europea. El primer lugar sorprende a los colaboradores de Aruser@s, que no dan crédito al saber que Alberto de Mónaco es el miembro más trabajador, con 208 días trabajados. "Trabajados no, visibilizados", detalla Alfonso Arús.

A Alberto de Mónaco le sigue el rey Felipe VI con 188 días y Haakon de Noruega con 155 días. Tras ellos están la primera reina: Máxima de Holanda, con 126 días. Federico de Dinamarca con 122 y la reina Letizia con 107, (puesto 15) y Mary de Dinamarca con 94, se encuentran en la lista.

"¿Y Charlene de Mónaco?", pregunta Alfonso Arús, a quien Tatiana Arús explica que se encuentra en la posición 22, mientras su marido lidera la lista.