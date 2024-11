Quevedo ha estrenado, por fin, su nuevo álbum, llamado 'Buenas noches'. Entre sus canciones se encuentran varias colaboraciones con cantantes conocidos como Aitanao Pitbull, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia. El esperado tema de Quevedo con Aitana se llama '2AM' y ya acumula más de dos millones de reproducciones en Youtube.

"¿El videoclip es así?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que afirma que "esto no es un videoclip, sino una foto fija". "Creo yo que algún sentido tendrá, porque si no aguantar el plano... me está poniendo nervioso", confiesa el presentador de Aruser@s.

Otra de las canciones que ha sorprendido a sus fans es 'Mr. Moondial', su tema con Pitbull. "A ver, me lo parece a mí, ¿o el sitio donde lo han grabado se parece al de Aitana?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús destaca que igual está "hecho con inteligencia artificial". Por su parte, Alba Gutiérrez reflexiona: "A lo mejor, como son tan innovadores, cada canción puede ser un videoclip que luego puedes juntar para acabar siendo solo uno".