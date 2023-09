"Como tengo el pensamiento muy largo, generalmente pienso mal de las personas", reconoce el cura de Valdepeñas en pleno sermón. Todo un personaje que suele perlar la sección de 'zascas' de Aruser@s con sus ocurrencias, pero que en esta ocasión, sorprende hasta a los mismos colaboradores y, sobre todo, al presentador.

Por si no había quedado del todo claro, el sacerdote ejemplifica con un caso del día a día de su vida cotidiana. "Yo estoy hablando contigo y la primera cosa que se me ocurre es '¡pf, qué tonto es!'", confiesa. Los tertulianos no pueden evitar soltar algunas carcajadas.

"Ahora no te confiesas, te lo piensas dos veces", comenta divertida Angie Cárdenas ante esta nueva ocurrencia del cura.