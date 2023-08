Ahora que Aruser@s se ha marchado de vacaciones, los telespectadores echamos de menos a sus personajes más míticos, sobre todo a aquellos que siempre tienen un 'zasca' preparado para soltar ante cualquier ocasión. Uno de ellos, sin duda, es el cura de Valdepeñas, de quien hoy recordamos unos de sus grandes clásicos.

"Sabéis que no puedo callarme, que soy borde por naturaleza", reconocía antes de poner la ametralladora en marcha ante sus feligreses. "Hay mucha gente que me dice 'ay, es que no tengo tiempo de venirme a confesar'", contaba. "Y yo, que sabéis que no me puedo callar, porque si me callo me enveneno, le digo: 'pues usted viene todos los domingos bien peinada de peluquería, eso sí que entra en sus planes'".

"¿Dónde entra Dios en vuestros planes?", terminaba preguntándoles a quienes asistían a su misa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Aruser@s de 2022 que laSexta está recuperando como parte de los mejores momentos en verano.